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Американский доброволец, получивший ранение в Украине, был эвакуирован миссией FRIDA Ukraine в Германию

Фото: американский доброволец, получивший ранение в Украине, был эвакуирован миссией FRIDA Ukraine в Германию (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Американский доброволец Тревор Рид, получивший ранение в Украине, был эвакуирован медико-волонтерской миссией FRIDA Ukraine на лечение в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медико-волонтерской миссией FRIDA Ukraine.

Тревор Рид - ветеран морской пехоты США, был арестован в 2019 году в Москве и по ложному обвинению приговорен в России к 9 годам заключения.

Почти три года он провел в российской тюрьме и в результате сложных дипломатических переговоров был обменян на россиянина Константина Ярошенко, осужденного в США за причастности к наркоторговле в особо крупных размерах.

"К моменту освобождения Тревора Рида уже два месяца продолжалась агрессия против Украины. И бывший морпех отправляется добровольцем на фронт, присоединившись к борьбе с российскими оккупантами. История с вызволением Рида из российской тюрьмы и дальнейшее его участие в боевых действиях на стороне ВСУ сделали американского морпеха одним из самых известных иностранных добровольцев", - рассказывают в медико-волонтерской миссии.

Несколько дней назад во время боев он получил ранение, подорвавшись на мине.

Врачи-волонтеры FRIDA Ukraine стабилизировали состояние пациента и организовали медицинскую эвакуацию пострадавшего добровольца для дальнейшего лечения в Германию.

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