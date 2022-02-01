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Американский баскетболист из-за угрозы вторжения России покинул украинский чемпионат

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Южный, Вторник 01 февраля 2022 13:28
Американский баскетболист из-за угрозы вторжения России покинул украинский чемпионат Фото: Дион Эдвин (khimik.com.ua)
Автор: Андрей Вырва

Американский защитник БК "Химик" Южный, Дион Эдвин покинул команду. Как сообщает журналист Александр Прошута, причиной такого решения стало опасение Эдвина за собственную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Telegram-канал Proshuta.basketball.

Бывший MVP Суперлиги Дион Эдвин опасаясь за собственную безопасность из-за угрозы вторжения России в Украину, расторг контракт с южненским "Химиком" и уже покинул Украину.

В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 26 матчей, в которых набирал 12 очков + 4,5 подбора + 3,3 передачи в среднем за игру.

Эдвин выступал в чемпионате Украины с 2018 года. Баскетболист игра за "Химик", "Киев-Баскет" и "Прометей".

Эдвин стал не первым американским баскетболистом, покинувший Украину из соображений безопасности. Ранее украинскую Суперлигу покинули Дювон Максвелл из "Черкасских мавп" и Эван Максвелл из БК "Запорожье".

Как сообщает источник, агенты легионеров, выступающих в чемпионате Украины, требуют, чтобы клубы Суперлиги отпустили их клиентов, из-за угрозы вторжения России.

Напомним, что киевский "Будивельник" подписал контракт с Израэлем Коломойским, сыном украинского олигарха Игоря Коломойского. Израэль стал вице-президентом клуба и одновременно игроком.

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