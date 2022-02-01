Американский баскетболист из-за угрозы вторжения России покинул украинский чемпионат
Американский защитник БК "Химик" Южный, Дион Эдвин покинул команду. Как сообщает журналист Александр Прошута, причиной такого решения стало опасение Эдвина за собственную безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Telegram-канал Proshuta.basketball.
Бывший MVP Суперлиги Дион Эдвин опасаясь за собственную безопасность из-за угрозы вторжения России в Украину, расторг контракт с южненским "Химиком" и уже покинул Украину.
В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 26 матчей, в которых набирал 12 очков + 4,5 подбора + 3,3 передачи в среднем за игру.
Эдвин выступал в чемпионате Украины с 2018 года. Баскетболист игра за "Химик", "Киев-Баскет" и "Прометей".
Эдвин стал не первым американским баскетболистом, покинувший Украину из соображений безопасности. Ранее украинскую Суперлигу покинули Дювон Максвелл из "Черкасских мавп" и Эван Максвелл из БК "Запорожье".
Как сообщает источник, агенты легионеров, выступающих в чемпионате Украины, требуют, чтобы клубы Суперлиги отпустили их клиентов, из-за угрозы вторжения России.
Напомним, что киевский "Будивельник" подписал контракт с Израэлем Коломойским, сыном украинского олигарха Игоря Коломойского. Израэль стал вице-президентом клуба и одновременно игроком.