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Американський баскетболіст через загрозу вторгнення Росії покинув український чемпіонат

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Южне, Вівторок 01 лютого 2022 13:28
Американський баскетболіст через загрозу вторгнення Росії покинув український чемпіонат Фото: Деон Едвін (khimik.com.ua)
Автор: Андрій Вирва

Американський захисник БК "Хімік" Южне, Деон Едвін покинув команду. Як повідомляє журналіст Олександр Прошута, причиною для такого рішення стало побоювання Едвіна за власну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Proshuta.basketball.

Колишній MVP Суперліги Деон Едвін побоюючись за власну безпеку через загрозу вторгнення Росії в Україну, розірвав контракт з южненським "Хіміком" та вже покинув Уккраїну.

В цьому сезоні 29-річний гравець зіграв 26 матчів, в яких набирав 12 очок + 4,5 підбирання + 3,3 передачі в середньому за гру.

Едвін виступав в чемпіонаті України з 2018 року. Баскетболіст гра за "ХІмік", "Київ-Баскет" та "Прометей".

Едвін став не першим американським баскетболістом, який покинув Україну з міркувань безпеки. Раніше українську Суперлігу залишили Дювон Максвелл з "Черкаських мавп" та Еван Максвелл з БК "Запоріжжя".

Як повідомляє джерело, агенти легіонерів, що виступають в чемпіонаті України вимагають щоб клуби Суперліги відпустили їхніх клієнтів, через загрозу вторгнення Росії.

Нагадаємо, що київський "Будівельник" підписав контракт з Ізраелем Коломойським, сином українського олігарха Ігоря Коломойського. Ізраель став віце-презедентом клубу та одночасно гравцем.

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