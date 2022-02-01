Американський баскетболіст через загрозу вторгнення Росії покинув український чемпіонат
Американський захисник БК "Хімік" Южне, Деон Едвін покинув команду. Як повідомляє журналіст Олександр Прошута, причиною для такого рішення стало побоювання Едвіна за власну безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Proshuta.basketball.
Колишній MVP Суперліги Деон Едвін побоюючись за власну безпеку через загрозу вторгнення Росії в Україну, розірвав контракт з южненським "Хіміком" та вже покинув Уккраїну.
В цьому сезоні 29-річний гравець зіграв 26 матчів, в яких набирав 12 очок + 4,5 підбирання + 3,3 передачі в середньому за гру.
Едвін виступав в чемпіонаті України з 2018 року. Баскетболіст гра за "ХІмік", "Київ-Баскет" та "Прометей".
Едвін став не першим американським баскетболістом, який покинув Україну з міркувань безпеки. Раніше українську Суперлігу залишили Дювон Максвелл з "Черкаських мавп" та Еван Максвелл з БК "Запоріжжя".
Як повідомляє джерело, агенти легіонерів, що виступають в чемпіонаті України вимагають щоб клуби Суперліги відпустили їхніх клієнтів, через загрозу вторгнення Росії.
Нагадаємо, що київський "Будівельник" підписав контракт з Ізраелем Коломойським, сином українського олігарха Ігоря Коломойського. Ізраель став віце-презедентом клубу та одночасно гравцем.