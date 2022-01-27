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Сын Коломойского стал вице-президентом и игроком БК "Будивельник"

Новина українською →
Киев, Четверг 27 января 2022 12:21
Сын Коломойского стал вице-президентом и игроком БК "Будивельник" Фото: Израэль Коломойский (bcdnipro.com)
Автор: РБК-Украина

Сын украинского олигарха Игоря Коломойского вернулся в украинский баскетбол. Израэль Коломойский появился в заявке столичного "Будивельника".

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Сегодня утром БК "Будивельник" на своем сайте поздравил с днем ​​рождения своего вице-президента по баскетбольным операциям. И все бы ничего, но этим вице-президентом оказался 23-летний Израэль Коломойский.

Сын Коломойского стал вице-президентом и игроком БК &quot;Будивельник&quot;
Это первое упоминание о Коломойском на сайте столичного клуба, поэтому неизвестно, когда его назначили на должность.

Примечательно, что Израэль Коломойский также появился в заявке клуба на сайте ФБУ в качестве игрока. Израэль заявлен под номером 99.

Сын Коломойского стал вице-президентом и игроком БК &quot;Будивельник&quot;

Кто такой Израиль Коломойский

Родился 27 января 1999 года в Женеве (Швейцария).

Имеет гражданство Израиля и Швейцарии.

С лета 2018 учился в Кливлендском университете по специальности "спортивный менеджмент". Кроме обучения играл в университетской команде по баскетболу.

С февраля 2019 играл за израильский "Маккаби", с которым выиграл серебряные награды чемпионата.

В 2019 году перешел в БК "Днепр", с которым стал Чемпионом Украины 2019/2020.

Сезон 2021/2022 начинал в хорватском клубе "Соник-Пунтамика".

В марте 2021 Израэль Коломойский вместе с отцом попал под санкции США.

Напомним, что "Прометей" на последних секундах вырвал победу над "Хапоэлем" в матче Лиги Чемпионов.

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Баскетбол Игорь Коломойский
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