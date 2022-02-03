Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ. Контртеррористическая операция была проведена на северо-западе Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Вчера вечером по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", - заявил он.
Байден подчеркнул, что все американские военные благополучно вернулись с операции.
"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в Сирии из тюрьмы сбежало из тюрьмы более 20 боевиков группировки ИГИЛ.