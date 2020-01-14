Американские военные в Ираке сообщили детали удара со стороны Ирана

Американские военные с авиабазы США Айн-аль-Асад в Ираке, которая на прошлой неделе попала под ракетный обстрел со стороны Ирана, рассказали детали происшедшего. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подполковник Стейси Коулман сказала журналистам, что чудом никто не пострадал. По ее словам, к 22:00 весь персонал, который был в ее подчинении, был готов укрылся в специальных бункерах.

По словам военнослужащих, ракетный обстрел начался около 1:30 по местному времени и продолжался около двух часов. Сержант Армандо Мартинес, который осматривал поверхность после обстрела, сказал, что видел, как одна ракета легко разрушила бетонные стены.

Еще один военнослужащий, мастер-сержант Кеннет Гудвин рассказал, что в общей сложности они провели в бункере по меньшей мере пять часов.

"Они знали, куда бить, целились в аэродром и парковку", - добавил он.

Атаку на американскую авиабазу Иран совершил в качестве возмездия за смерть иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке ракетами из установки "Катюша" вновь обстреляли военную авиабазу, где размещаются американские военные. Военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

Как писало РБК-Украина ранее, в ночь с 7 на 8 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке.