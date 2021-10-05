Американские ученые изобрели имплант, который лечит депрессию: как он работает

Американские ученые изобрели имплант, который в будущем может помочь в лечении тяжелых депрессий. Первые результаты испытания оказались обнадеживающими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Первой пациенткой, которая согласилась на испытание импланта стала 36-летняя Сара. Устройство ей установили больше чем год назад.

Отмечается, что устройство постоянно работает и посылает импульсы в мозг, если пациентка в этом нуждается. В конце концов, еще рано говорить о том, что имплант может стать революционным изобретением в борьбе с психическим расстройством, однако ученые планируют продолжить дополнительные клинические испытания.

Что известно о Саре?

Женщина долгое время пробовала разные способы лечения, в том числе применение антидепрессантов и электросудорожной терапии. По ее словам, из-за депрессии она ежедневно почти не двигалась и ничего не делала.

Как устанавливался имплант?

Операция проходила в течение целого дня под общим наркозом. Врачи просверлили в черепе женщины небольшое отверстие, чтобы подсоединить провода, контролирующие и стимулирующие мозг. После включения устройства -Сара почувствовала эйфорию.

"За несколько недель исчезли мысли о суициде", - отметила женщина.

Как работает имплант?

По словам исследовательницы Кэтрин Скангос, технология устройства влияет на мозг пациентки. Имплант определяет, когда симптомы депрессии усиливаются и начинает устранять их благодаря импульсам.

"Мы определили место мозга, стимуляция которого устраняет ощущение депрессии. Мы также обнаружили зону в миндалевидном теле мозга, что может предугадать, когда симптомы депрессии становятся наиболее серьезными", - заявила Скангос.

Сегодня же, ученые планируют продолжить исследования на большем количестве пациентов, чтобы выяснить, способно ли устройство помочь людям, страдающим из-за депрессии.