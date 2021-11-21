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Американские патрульные катера приближаются к Украине

Автор: Анна Полисученко

Американские патрульные катера приближаются к Украине. Грузовой корабль Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island уже пересек пролив Дарданеллы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Корабль вышел из Балтимора и направляется в одесский порт.

Украинские моряки уже прошли подготовку по расширенной программе на судах в США.

Новые лодки Island являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. Такая поддержка со стороны США продолжается с 2014 года.

Ранее мы писали, что США передали Украине два патрульных катера.

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