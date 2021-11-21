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Американські патрульні катери наближаються до України

Автор: Анна Полисученко

Американські патрульні катери наближаються до України. Вантажний корабель Ocean Grand з двома патрульними катерами класу Island вже перетнув протоку Дарданелли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Корабель вийшов з Балтімора і прямує в Одеський порт.

Українські моряки вже пройшли підготовку за розширеною програмою на судах в США.

Нові катери Island є частиною американського пакету заходів безпеки для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів. Така підтримка з боку США триває з 2014 року.

Раніше ми писали, що США передали Україні два патрульних катери.

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