Американські компанії хочуть згорнути виробництво у Китаї, - Reuters

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Компанії заявляють, що по їх прибутках б'є торгівельна війна Китаю та США

Багато компаній з американським капіталом розглядають варіант перенесення виробничих потужностей із Китаю в інші країни через скорочення прибутків внаслідок торгівельної війни Сполучених Штатів Америки та КНР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Так, понад 70% американських фірм, що працюють на півдні Китаю, розглядають питання про призупинення подальших інвестицій у країну.

"Більше 70 відсотків американських фірм, що працюють на півдні Китаю, розглядають питання про призупинення подальших інвестицій у країну та переміщення деяких або всіх їхніх виробничих потужностей в інші країни, оскільки торговельна війна б’є по прибутках", - зазначає агентство.

В американських компаніях, які працюють у КНР, переконані, що більше потерпають від торговельної суперечки, ніж підприємства з інших країн. Такі дані випливають з опитування Американської торговельної палати, в якому досліджували 219 компаній - третину всього виробничого сектора.

У дослідженні підкреслюється, що "незважаючи на те, що понад 70% компаній США розглядають питання про призупинення інвестицій у Китай та переміщення деяких чи всіх виробництв за його межі, лише половина китайських компаній підтримують такий підхід".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І у кінці вересня заявив, що Китай виступає за справедливі правила міжнародної торгівлі і не піддасться шантажу або тиску. Він підкреслював, що "міжнародна торгівля не повинна бути грою в одні ворота, коли один гравець прагне отримати дивіденди за рахунок інших".

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на китайські товари, які стосуються імпорту більш ніж 5 тис. найменувань. Серед таких товарів - текстиль, рис, папір та інше. Пізніше Китай заявив, що готує заходи у відповідь на американські мита. У Китаї запевнили США, що тактика тиску на Пекін не спрацює.

Незабаром стало відомо, що Китай подав скаргу на нові американські мита до Світової організації торгівлі. Йдеться про нові 10% імпортні мита на китайські товари вартістю 200 мільярдів доларів.