Американские и французские журналисты рассказали, как попали под обстрел на Донбассе
Журналисты CNN и их коллеги из AFP попали под обстрел боевиков вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Инцидент произошел в субботу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Обстрел произошел, когда журналисты сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.
"Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского на передовой", - говорится в сообщении телеканала.
Около десятка минометных снарядов разорвались в нескольких сотнях метров от группы.
Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.
Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.