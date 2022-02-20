Американські та французькі журналісти розповіли, як потрапили під обстріл на Донбасі
Журналісти CNN та їхні колеги з AFP потрапили під обстріл бойовиків поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Інцидент стався в суботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Обстріл стався, коли журналісти супроводжували міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
"Група журналістів, у тому числі з французького агентства AFP і CNN, потрапила під мінометний обстріл в суботу, коли супроводжувала міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського на передовій", - йдеться в повідомленні телеканалу.
Близько десятка мінометних снарядів розірвалося за кількасот метрів від групи.
Нагадаємо, раніше українські військові заявили, що російські окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Зокрема, спецслужби із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків.
Також повідомлялося, що народні депутати і журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.