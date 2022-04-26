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Американские дипломаты вернулись в Украину. Оценят возможность открытия посольства в Киеве

Новина українською →
Львов, Вторник 26 апреля 2022 18:11
Американские дипломаты вернулись в Украину. Оценят возможность открытия посольства в Киеве Фото: американские дипломаты вернулись в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США впервые с начала полномасштабной войны возвращают дипломатов в Украину. Они прибыли во Львов и оценят возможность открытия посольства в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена во время выступления в Международном комитете Сената США.

"Мы возвращаем дипломатов на этой неделе в Украину. Они должны оценить ситуацию, как эффективно и безопасно восстановить работу посольства в Киеве. Я ожидаю, что мы возобновим работу во Львове сначала, а потом в Киеве", - отметил политик.

По данным издания CNN, американские дипломаты сегодня, 26 апреля, прибыли с однодневным визитом во Львов.

Дипломатическая миссия планирует постоянно анализировать ситуацию с безопасностью, поскольку Россия начала атаковать железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев, где провели ряд встреч, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

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