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Американські дипломати повернулися в Україну. Оцінять можливість відкриття посольства в Києві

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Львів, Вівторок 26 квітня 2022 18:11
Американські дипломати повернулися в Україну. Оцінять можливість відкриття посольства в Києві Фото: американські дипломати повернулися до України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США вперше з початку повномасштабної війни повертають дипломатів в Україну. Вони прибули у Львів та оцінять можливість відкриття посольства в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена під час виступу в міжнародному комітеті Сенату США.

"Ми повертаємо дипломатів цього тижня в Україну. Вони повинні оцінити ситуацію, як ефективно та безпечно відновити роботу посольства в Києві. Я очікую, що ми відновимо роботу у Львові спочатку, а потім в Києві", - зазначив політик.

За даними видання CNN, американські дипломати сьогодні, 26 квітня, прибули з одноденним візитом у Львів.

Дипломатична місія планує постійно аналізувати ситуацію з безпекою, оскільки Росія почала атакувати залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін відвідали Київ, де провели ряд зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

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