Американские дипломаты не покинут Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов, - CNN

Американские дипломаты не планируют покидать Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни", - пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам представителя Госдепа, дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако они не собираются покидать Киев.