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Американские дипломаты не покинут Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов, - CNN

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Киев, Среда 24 августа 2022 10:13
Американские дипломаты не покинут Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов, - CNN Фото: посольство США в Киеве (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американские дипломаты не планируют покидать Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни", - пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам представителя Госдепа, дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако они не собираются покидать Киев.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну. Это связано с повышенной угрозой ракетных ударов.

Как отмечалось, США располагают разведданными о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.

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Соединенные Штаты Америки Украина ракетный удар
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