Американские биржи растут в надежде на пакет экономической помощи

Основные фондовые индексы США выросли на открытии во вторник, 24 марта, поскольку Вашингтон близок к соглашению о пакете экономической помощи на сумму 2 трлн долларов, вселили оптимизм в рынки, переживающие самую большую распродажу со времени мирового финансового кризиса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1 130,26 пункта, или 6,08%, при открытии до 19 722,19. S&P 500 открылся ростом на 107,04 пункта, или на 4,78%, до 2 344,44. Nasdaq Composite набрал 335,47 пункта, или 4,89%, до 7 196,15 на открытии.

Индексы S&P 500 и Dow Jones в понедельник закрылись примерно на 3% ниже из-за опасений глубокой и продолжительной рецессии, поскольку целые страны ввели жесткие меры на передвижения, чтобы обуздать пандемию коронавируса.

Федрезерв в понедельник представил спектр программ для крупных компаний, домашних хозяйств и малого бизнеса, сославшись на стоящие перед экономикой "огромные трудности" из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник призвал Сенат оперативно одобрить масштабный пакет мер экономической поддержки, сказав, что он срочно необходим для поддержки малого бизнеса, работников и компаний таких отраслей, как авиационная, на фоне вспышки коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. ФРС намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире. Как отмечается в заявлении, агрессивные меры должны быть предприняты в государственном и частном секторах, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов и способствовать быстрому восстановлению.