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Американские аудиторы подтвердили чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке"

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Киев, Четверг 21 октября 2021 10:30
Американские аудиторы подтвердили чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Выводы компании Alvarez & Marsal (США) однозначны: средства английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств "ПриватБанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева.

"Международные аудиторы фактически по молекулам разобрали каждую финансовую операцию. Специалистам компании Alvarez & Marsal была предоставлена ​​информация не только о происхождении средств, но и о том, куда и на что эти средства тратились", - отметил адвокат.

По мнению Алексеева, это беспрецедентная открытость и транспарентность.

"По моему убеждению, вы не найдете в Украине подобных примеров, когда практически всю финансовую отчетность выворачивают наизнанку и проверяют каждую операцию до мельчайших подробностей", - говорит он.

По словам юриста, выводы аудита простые и однозначные - депозиты имеют легальное происхождение. Они не имеют никакого отношения к схемам вывода кредитных средств "ПриватБанка".

"И это, подчеркиваю, установили международные аудиторы по результатам соответствующего форензик расследования. На сайте американской компании вы можете найти краткое резюме проведенного аудита, и тех выводов, к которым они пришли", - резюмировал Алексеев.

Напомним, в 2019 году национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).

Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

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