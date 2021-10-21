Американские аудиторы подтвердили чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке"
Выводы компании Alvarez & Marsal (США) однозначны: средства английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств "ПриватБанка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева.
"Международные аудиторы фактически по молекулам разобрали каждую финансовую операцию. Специалистам компании Alvarez & Marsal была предоставлена информация не только о происхождении средств, но и о том, куда и на что эти средства тратились", - отметил адвокат.
По мнению Алексеева, это беспрецедентная открытость и транспарентность.
"По моему убеждению, вы не найдете в Украине подобных примеров, когда практически всю финансовую отчетность выворачивают наизнанку и проверяют каждую операцию до мельчайших подробностей", - говорит он.
По словам юриста, выводы аудита простые и однозначные - депозиты имеют легальное происхождение. Они не имеют никакого отношения к схемам вывода кредитных средств "ПриватБанка".
"И это, подчеркиваю, установили международные аудиторы по результатам соответствующего форензик расследования. На сайте американской компании вы можете найти краткое резюме проведенного аудита, и тех выводов, к которым они пришли", - резюмировал Алексеев.
Напомним, в 2019 году национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).
Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.