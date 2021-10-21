ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Американські аудитори підтвердили чистоту депозитів англійських компаній сім'ї Суркісів в "ПриватБанку"

Новость на русском →
Київ, Четвер 21 жовтня 2021 10:30
Американські аудитори підтвердили чистоту депозитів англійських компаній сім'ї Суркісів в "ПриватБанку" Фото: "ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Висновки компанії Alvarez & Marsal (США) однозначні: кошти англійських компаній родини Суркісів у "ПриватБанку" мають легальне походження, гроші не мають жодного відношення до схеми виведення кредитних коштів "ПриватБанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Суркіса Ігоря Алексєєва.

"Міжнародні аудитори фактично по молекулах проаналізували кожну фінансову операцію. Фахівцям компанії Alvarez & Marsal була надана інформація не тільки про те, звідки походять ці кошти, а й про те, куди і на що ці кошти витрачалися", - зазначив адвокат.

На думку Алексєєва, це безпрецедентна відкритість і транспарентність.

"На моє переконання, ви не знайдете в Україні подібних прикладів, коли фактично всю фінансову звітність вивертають і перевіряють кожну операцію до найменших дрібничок", - говорить він.

За словами юриста, висновки аудиту прості й однозначні - депозити мають легальне походження. Вони не мають жодного відношення до схем виведення кредитних коштів "ПриватБанку".

"І це, підкреслюю, встановили міжнародні аудитори за результатами відповідного форензик розслідування. На сайті американської компанії ви можете знайти коротке резюме проведеного розслідування, і тих висновків, до яких вони дійшли", – резюмує Алексєєв.

Нагадаємо, у 2019 році Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до їх компаній позов у суді штату Делавер (США).

Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун