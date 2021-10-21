Американські аудитори підтвердили чистоту депозитів англійських компаній сім'ї Суркісів в "ПриватБанку"

Висновки компанії Alvarez & Marsal (США) однозначні: кошти англійських компаній родини Суркісів у "ПриватБанку" мають легальне походження, гроші не мають жодного відношення до схеми виведення кредитних коштів "ПриватБанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Суркіса Ігоря Алексєєва.

"Міжнародні аудитори фактично по молекулах проаналізували кожну фінансову операцію. Фахівцям компанії Alvarez & Marsal була надана інформація не тільки про те, звідки походять ці кошти, а й про те, куди і на що ці кошти витрачалися", - зазначив адвокат.

На думку Алексєєва, це безпрецедентна відкритість і транспарентність.

"На моє переконання, ви не знайдете в Україні подібних прикладів, коли фактично всю фінансову звітність вивертають і перевіряють кожну операцію до найменших дрібничок", - говорить він.

За словами юриста, висновки аудиту прості й однозначні - депозити мають легальне походження. Вони не мають жодного відношення до схем виведення кредитних коштів "ПриватБанку".

"І це, підкреслюю, встановили міжнародні аудитори за результатами відповідного форензик розслідування. На сайті американської компанії ви можете знайти коротке резюме проведеного розслідування, і тих висновків, до яких вони дійшли", – резюмує Алексєєв.