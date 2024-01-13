Американські військові підтвердили новий удар по хуситах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування у Twitter.

Приблизно о 4-й годині ранку, американські військові з використанням наземних ударних ракет Tomahawk вразили радар хуситів.

"О 3:45 ранку (час Сани) 13 січня американські війська завдали удару по радару хуситів у Ємені. Цей удар був завданий авіаносцем USS Carney (DDG 64) з використанням наземних ударних ракет Tomahawk і став продовженням дій щодо конкретної військової мети, пов'язаних з ударами, завданими 12 січня, з метою погіршити можливості хуситів атакувати морські судна, у тому числі комерційні судна", - написали в ЦЕНТКОМІ.

Удар по Ємену

У ніч на 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки та кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в інтернеті.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна .

Раніше ми писали, хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.