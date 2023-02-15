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Американські політики розповіли, як Україна об’єднала "поляризовані" США

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Середа 15 лютого 2023 19:21
Американські політики розповіли, як Україна об’єднала "поляризовані" США Фото: американські політики розповіли, як Україна об’єднала "поляризовані" США (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Американські політики впевнені у тому, що Україна має і матиме довгострокову підтримку з боку і Республіканської, і Демократичної партій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну панель під час Kyiv Jewish Forum.

Так, Джозеф Ліберман, сенатор США від Коннектикуту (1989-2013), пояснив, що для громадян Америки війна в Україні - дуже далеко, однак американці з власного історичного досвіду знають, як важливо виборювати свободу.

"Я думаю, що народ Америки з самого початку відреагував на мужність і готовність українців боротися за свою свободу і незалежність. Це так само, як люди, що заснували Америку наприкінці 18-го століття, були мотивовані боротися за свою свободу, і цей дух досі живий в американському народі", - сказав він.

Як пояснив Роберт О'Браєн, радник президента США з нацбезпеки (2019-2021), США зараз - дуже поляризована країна, але одна з речей, яка її об'єднує, - двопартійна підтримка України, яка продовжиться.

"Я не бачу, щоб вона припинилась. Але я думаю, для українського уряду дуже важливо, щоб його дипломатія в Америці працювала з обома партіями. Також важлива боротьба з корупцією в Україні, щоб американський народ і європейці розуміли, що зброя, яка йде в Україну, потрапляє до солдатів на передовій", - вважає він.

Ендрю Мак, радник президента України, керівник вашингтонського офісу юридичної фірми Asters, розповів, що двопартійна підтримка виявилася набагато сильнішою, ніж можна було очікувати, адже у перші тижні після вторгнення Росії бажання надавати Україні зброю не було.

О'Браєн зазначив, що і Європа також має зробити реальний внесок у боротьбу України.

"Американці не можуть займатися війною в Європі більше, ніж європейці. Їм дійсно потрібно об'єднатися і надати Україні таку ж підтримку, яку надають американці, тому що, якщо Європа відступить або якщо Європа захоче повернутися до того, як було (особливо Німеччина) з росіянами, це дуже ускладнить подальшу підтримку в Америці", - сказав ексрадник президента США з нацбезпеки.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Водночас екс-командувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал Стенлі МакКрістал вважає, що російська агресія в Україні увійшла у нову фазу.

Під час форуму екс-премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив, що попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.

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