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Американські партнери готові долучитися до відновлення України, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Мюнхенської конференції з безпеки та зустрівся з представниками американської делегації. Говорили про допомогу Україні зараз та відновлення після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram.

"Цього року головна тема Мюнхену - війна в Україні, посилення допомоги нашій державі, в першу чергу - озброєнням. Та те, яким буде відновлення України після нашої перемоги. Зустрівся з делегацією сенаторів на чолі з Мітчем Макконелом - нині лідером меншості в Сенаті США. Ще із однією делегацією, представників більшості в Сенаті, зустрінуся завтра. З американськими партнерами говорили про те, якою українці бачать свою перемогу в цій загарбницькій війні, що розв’язала росія, та яка потрібна допомога для цього", - повідомив Кличко.

Про допомогу та участь американських партнерів у відновленні України йшлося також під час зустрічі Віталія Кличка з великими інвесторами.

"Зокрема, про це говорив також під час зустрічі з президентом із глобальних справ одного з найбільших інвестиційних банків світу - Goldman Sachs, Джаредом Коеном. Партнери готові інвестувати в Україну після завершення війни. І що важливо, готові долучитися з експертною оцінкою плану і втілення подальших реформ. Аби інвестиції були захищеними і працювали на благо всіх українців", - зазначив Кличко.

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