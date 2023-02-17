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Американские партнеры готовы присоединиться к восстановлению Украины, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности и встретился с представителями американской делегации. Говорили о помощи Украине сейчас и восстановлении после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"В этом году главная тема Мюнхена - война в Украине, усиление помощи нашему государству, в первую очередь - вооружением. Но то, каким будет восстановление Украины после нашей победы. Встретился с делегацией сенаторов во главе с Митчем Макконелом - лидером меньшинства в Сенате США. Еще с одной делегацией, представителей большинства в Сенате, встречусь завтра.С американскими партнерами говорили о том, какой украинцы видят свою победу в этой захватнической войне, развязавшей россия, и какая нужна помощь для этого", - сообщил Кличко.

О помощи и участии американских партнеров в восстановлении Украины говорилось также во время встречи Виталия Кличко с крупными инвесторами.

"В частности, об этом говорил также во время встречи с президентом по глобальным делам одного из крупнейших инвестиционных банков мира - Goldman Sachs, Джаредом Коэном. Партнеры готовы инвестировать в Украину после завершения войны. И что важно, готовы приобщиться с экспертной оценкой плана и воплощения дальнейших реформ. Чтобы инвестиции были защищены и работали на благо всех украинцев", - отметил Кличко.

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Виталий КличкоСоединенные Штаты Америки