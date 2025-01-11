Американські компанії платять Росії понад 1 млрд доларів податків, - Newsweek

Згідно з даними, наданими виданню групою B4Ukraine та Інститутом Київської школи економіки (KSE), американські компанії в Росії заплатили країні 1,2 млрд доларів податку з прибутку 2023 року. Цей податковий внесок робить США найбільшим постачальником іноземних податків на прибуток у Росію.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, компанії з різних куточків світу залишили Російську Федерацію, щоб висловити свою моральну незгоду і чинити економічний тиск на режим російського диктатора Володимира Путіна.

Однак багато хто залишився. За оцінками Інституту керівників вищої ланки (CELI) Єльської школи менеджменту, 123 великі американські компанії продовжують вести бізнес із Росією. За даними KSE, який також враховує середні та малі підприємства, оцінює, що близько 328 американських компаній залишаються в РФ.

Так, згідно з новим дослідженням, до десятки компаній, які заплатили Росії найбільше податку на прибуток у 2023 році, увійшли:

тютюнова компанія Philip Morris International (220 млн доларів США);

виробник напоїв PepsiCo (135 млн доларів США);

кондитерська компанія Mars (99 млн доларів США);

виробник товарів для здоров'я та гігієни Procter & Gamble (67 млн доларів США),

кондитерська компанія Mondelez (62 млн доларів США);

інвестиційний банк Citigroup (53 млн доларів США);

сільськогосподарська компанія Cargill (50 млн доларів США);

фармацевтична компанія Johnson & Johnson (42 млн доларів США);

незалежний виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Hellenic (34 млн доларів США);

нафтосервісна компанія Weatherford (32 млн доларів США).

Також Newsweek додало деякі факти. Зокрема, Coca-Cola припинила продавати свої напої в Росію, але виробник напоїв у регіоні, Coca-Cola Hellenic, продає продукт під назвою Dobry Cola через Multon Partners. Coca-Cola володіє 21 відсотком акцій Coca-Cola Hellenic. Також нещодавно стало відомо, що Coca-Cola подала заявку на перереєстрацію своїх товарних знаків у Росії у квітні 2024 року.

Тим часом, за даними компаній, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble (P&G), Cargill і Weatherford скоротили обсяги своєї діяльності, але продовжили виготовляти товари і здійснювати операції, які вважали за необхідне.