Американские компании платят России более 1 млрд долларов налогов, - Newsweek

Компании США, которые продолжают вести бизнес в России, перечислили Кремль более 1 млрд налоговых поступлений. Среди них известные бренды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Согласно данным, предоставленным изданию группой B4Ukraine и Институтом Киевской школы экономики (KSE), американские компании в России заплатили стране 1,2 млрд долларов налога с прибыли в 2023 году. Этот налоговый взнос делает США крупнейшим поставщиком иностранных налогов на прибыль в Россию.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, компании с разных точек мира покинули Российскую Федерацию, чтобы выразить свое моральное несогласие и оказать экономическое давление на режим российского диктатора Владимира Путина.
Однако многие остались. По оценкам Института руководителей высшего звена (CELI) Йельской школы менеджмента, 123 крупные американские компании продолжают вести бизнес с Россией. По данным KSE, который также учитывает средние и малые предприятия, оценивает, что около 328 американских компанию остаются в РФ
Так, согласно новому исследованию, в десятку компаний, которые заплатили России больше всего налога на прибыль в 2023 году, вошли:
Также Newsweek добавило некоторое факты. В частности, Coca-Cola прекратила продавать свои напитки в Россию, но производитель напитков в регионе, Coca-Cola Hellenic, продает продукт под названием Dobry Cola через Multon Partners. Coca-Cola владеет 21 процентом акций Coca-Cola Hellenic. Также недавно стало известно, что Coca-Cola подала заявку на перерегистрацию своих товарных знаков в России в апреле 2024 года.
Тем временем, по данным компаний, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble (P&G), Cargill и Weatherford сократили объемы своей деятельности, но продолжили производить товары и осуществлять операции, которые считали необходимыми.
Напомним, недавно мы писали, богатые россияне нашли способы обходить западные санкции для приобретения предметов роскоши. Они делают это благодаря посредникам, перекупщикам и контрабандистам.
Подробнее о том, как товары люксовых брендов попадают к россиянам - читайте в материале РБК-Украина.
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