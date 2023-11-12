Американські гірки з голами колишніх. "Челсі" влаштував феєрію з "Манчестер Сіті": відео

Англія, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Челсі" – "Манчестер Сіті" – 4:4

Голи: Сілва, 29, Стерлінг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 (пенальті) – Холанд, 25 (пенальті), 47, Аканджі, 45+1, Родрі, 86

У середині першого тайму рахунок відкрили "містяни", коли Холанд реалізував призначений після втручання VAR одинадцятиметровий. Та відповідь лондонців була подвійною – Сілва замкнув подачу з кутового, а згодом Стерлінг скористався передачею Джеймса, щоб забити колишній команді.

Утім, на перерву суперники пішли за рівного рахунку. Це самотній Аканджі головою замкнув навіс Бернарду після розіграшу кутового. Натомість на старті другої половини Холанд оформив дубль, заштовхавши м'яч у ворота після прострілу Альвареса. Та "Челсі" зрівняв рахунок на 67-й – Едерсон відбив перед собою постріл Галлахера, а Джексон вчасно опинився на добиванні.

На 86-й хвилині Родрі, здавалося, вирве перемогу для "Ман Сіті". Іспанський хавбек в атаці другим темпом завдав удару з-за меж штрафного, м'яч зачепив Сілву та полетів у протихід голкіперу. Та в доданий арбітром час Броя заробив пенальті, а Палмер упевнено забив рідній команді – 4:4 у підсумку.

Українець Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних "Челсі". На полі він з'явився на 64-й хвилині, замінивши аргентинця Фернандеса. Результативними діями зірка збірної України не відзначився.