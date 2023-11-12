RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американские горки с голами бывших. "Челси" устроил феерию с "Манчестер Сити": видео

Фото: Коул Палмер и Бернарду Силву отличились результативными действиями (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" в 12-м туре английской Премьер-лиги расписал яркую ничью из "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 12-й тур

"Челси" – "Манчестер Сити" – 4:4

Голы: Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 (пенальти) – Холанд, 25 (пенальти), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86

 

 

В середине первого тайма счет открыли "горожане", когда Холанд реализовал назначенный после вмешательства VAR одиннадцатиметровый. Но ответ лондонцев был двойным – Силва замкнул подачу с углового, а затем Стерлинг воспользовался передачей Джеймса, чтобы забить бывшей команде.

Впрочем, на перерыв соперники ушли при равном счете. Это одинокий Аканджи головой замкнул навес Бернарду после розыгрыша углового. На старте же второй половины Холанд оформил дубль, затолкав мяч в ворота после прострела Альвареса. Но "Челси" сравнял счет на 67-й – Эдерсон отбил перед собой выстрел Галлахера, а Джексон вовремя оказался на добивании.

На 86-й минуте Родри, казалось, вырвет победу для "Ман Сити". Испанский хавбек в атаке вторым темпом нанес удар из-за пределов штрафной, мяч задел Силву и полетел в противоход голкиперу. Но в добавленное арбитром время Броя заработал пенальти, а Палмер уверенно забил родной команде – 4:4 в итоге.

Украинец Михаил Мудрик начал матч на скамье запасных "Челси". На поле он появился на 64-й минуте, заменив аргентинца Фернандеса. Результативными действиями звезда сборной Украины не отличился.

К слову, украинцы Миколенко и Зинченко оформили голы в чемпионате Англии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер СитиЧелсиЧемпионат Англии