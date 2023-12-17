Американські чиновники закликали Байдена підтримати перемир'я в Газі

Понад 130 співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США у листі закликали президента Джо Байдена вжити заходів для негайного припинення вогню в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

" Ми приєднуємося до наших колег з Капітолійського пагорба, USAID, Державного департаменту та всієї виконавчої гілки влади, які висловили подібну стурбованість, закликаючи адміністрацію Байдена закликати до негайного припинення вогню", - йдеться у листі.

Зазначається, що авторами звернення до американського лідера є працівники кількох федеральних відомств, включаючи імміграційну та митну службу, агенство з управління надзвичайними ситуаціями та службу громадянства та імміграції США.

Співробітники заявили, що підписали листа анонімно через турботу про особисту безпеку та ризик професійних наслідків.

Також у листопаді понад 700 співробітників, які працюють у понад 30 департаментах і агентствах, включаючи ФБР, підписали лист із закликом до Байдена підтримати припинення вогню в конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Та вже 1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАС.

15 грудня під час боїв на півночі Гази, троє заручників ХАМАС самостійно втекли з полону, але ізраїльські військові помилково визнали їх загрозою і застрелили. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант взяв на себе відповідальність за трагічний інцидент.