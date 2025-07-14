Американські бізнесмени відсудили великий зерновий термінал в Одесі, - FT

Термінал здатний переробляти до 5 млн тонн зерна на рік і вважається одним із найбільших в Україні.

За даними видання, адміністрація президента Володимира Зеленського допомогла двом американським фондам стягнути борг у розмірі 95 млн доларів з одеських магнатів, які раніше володіли терміналом і не змогли виплатити кредити.

Судова тяганина

Раніше фонди виграли міжнародний арбітраж на 150 млн доларів і кілька справ у судах Великої Британії, але довго не могли домогтися визнання в Україні. Перелом настав після арешту бізнесмена Володимира Науменка в травні і рішення Верховного суду в липні.

"Наша роль у цій справі була виключно координуючою - ми привернули увагу відповідних органів", - заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, "ця справа - ще одне підтвердження того, що Україна - правова держава".

Слідство стверджує, що група GNT, контрольована Науменком, обдурила інвесторів, оформивши кредити під неіснуючі зернові запаси. Продукт, заявлений як застава, нібито було знищено на підприємстві в Сумах.

Термінал в Одесі

Американський інвестор Джон Паттон вважає, що термінал Olimpex був одним із центрів тіньового експорту зерна. За його словами, боротьба з цим ринком істотно активізувалася за останній рік.

Керівництво Argentem Creek планує запустити роботу терміналу вже влітку, можливо у вересні. Наразі розпочинається збирання врожаю, тому запуск об'єкта вкрай важливий для експорту.