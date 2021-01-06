Американская торговая палата требует от НКРЭКУ действий для преодоления кризиса в "зеленой" энергетике

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Американская торговая палата требует от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 6 января принять решения, которые помогут преодолеть кризис в "зеленой" энергетике.

Соответствующее письмо АТП направила председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, а также на руководителей других органов власти, в частности Кабмина, Офиса президента и Министерства энергетики.

"Бизнес-сообщество очень обеспокоено отсутствием прогресса в решении ключевых проблем в сфере возобновляемой энергетики и имплементации ключевых положений ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" №810-IX", - сообщается в письме.

В АТП отмечают, что правительство и НКРЭКУ не приняли действенных мер для обеспечения полных и своевременных текущих платежей "Гарантированным покупателем" производителям ВИЭ, а также обеспечения погашения задолженности за электрическую энергию, возникшей у "Гарантированного покупателя" перед производителями ВИЭ, накопленной по состоянию на 1 августа 2020 года в размере 22,4 млрд грн (40% указанной суммы должны были быть погашены до конца 2020 года, а остальные 60% - ежеквартально в течение 2021 года).

В письме указывается, что бизнес-сообщество, инвесторы и представители "зеленых" станций рассчитывали, что предоставленные правительством госгарантии для НЭК "Укрэнерго" на сумму 11,3 млрд грн позволят решить имеющуюся долговую проблему и обеспечат выполнение государством своих обязательств перед представителями сектора ВИЭ.

"В то же время, 31 декабря 2020 года компании-члены Палаты были неприятно удивлены попыткой НКРЭКУ утвердить решение, связанное с кредитными договорами, заключенными между ОСП и государственными банками, которое содержит положения, четко запрещающие "Гарантированному покупателю" использовать полученные средства для погашения накопленного долга перед производителями ВИЭ", - подчеркивает президент АТП.

По его словам, если указанное или аналогичное положение (относительно блокировки немедленного погашения 40% накопленной задолженности "Гарантированного покупателя" перед производителями ВИЭ) будет принято НКРЭКУ во время следующих слушаний, намеченных на 6 января 2021 года или на любую другую дату, - это подорвет договоренности, достигнутые органами государственной власти и инвесторами ВИЭ в течение 2020 года.

"Более того, такое решение НКРЭКУ в сочетании с отсутствием действий со стороны правительства по имплементации Закона Украины №810-IX будет свидетельствовать о явном нежелании Украины выполнять свои обязательства перед инвесторами, что будет иметь неисправимые последствия для инвестиционного климата страны", - отметили в Американской торговой палате.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.