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Американская торговая палата раскритиковала Кабмин за кризис в "зеленой" энергетике

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 17:42
Американская торговая палата раскритиковала Кабмин за кризис в "зеленой" энергетике Фото: Кабмин раскритиковали за кризис в "зеленой" энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государство Украина должно придерживаться своих обязательств перед инвесторами в развитие "зеленой" энергетики, иначе иностранные инвесторы не будут работать в Украине.

Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Самое главное из всего - это соблюсти слово. Если государство несколько лет назад говорила компаниям возобновляемой энергетики: заходите в Украину. И подписала контракты. И тогда, когда они уже зашли и подписали, начать менять правила во время игры, - я думаю, что это доверие только медленно теряется. Поэтому мне кажется, все-таки самое главное - это придерживаться слова", - сказал Гундер.

По его мнению, украинская власть должна поддерживать инвесторов, которые поверили в Украину и инвестируют в ее развитие. И подчеркнул: выполнение обязательств со стороны государства - это не преференции для инвестора, это справедливые условия.

"Заботьтесь об этих компаниях, которые поверили в Украину, и они будут лучшими амбассадорами. Значительно труднее привести нового инвестора, чем удержать этого, который здесь уже есть, который здесь уже работает", - сказал Гундер.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против государства готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику.

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