Американская теннисистка Кенин стала чемпионкой Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей стартового в сезоне 2020 года турнира серии Большого шлема - Australian Open. Об этом сообщается на сайте соревнований в Мельбурне.

21-летняя теннисистка в финале турнира обыграла в трех сетах представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Поединок продолжался более двух часов.

Ранее соперницы противостояли друг другу лишь раз: в сентябре прошлого года американка одолела соперницу в 1/32 финала турнира WTA Premier Mandatory в Пекине в трех сетах - 6:0, 2:6, 6:2.

Для Кенин это первый финал на турнирах Большого шлема. До этого ее лучшим достижением был выход в 2019 году в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), где она проиграла будущей чемпионке Эшли Барти.

Для американки это был третий Australian Open: ее лучший результат был второй круг в прошлом сезоне.