ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Американская разведка не исключает новых терактов "Аль-Каиды" в США

Новина українською →
США, Вторник 14 сентября 2021 21:32
Американская разведка не исключает новых терактов "Аль-Каиды" в США Фото: США не исключают новых терактов "Аль-Каиды" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская разведка считает, что ответственная за теракты 11 сентября террористическая организация "Аль-Каида" может восстановить свой потенциал. Этому будет способствовать сохранение власти талибов в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Американские разведчики в своих оценках угроз для нацбезопасности отметили, что уже через год-два "Аль-Каида" может начать организацию новых терактов на территории Соединенных Штатов.

"По самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного до двух лет для создания определенного потенциала, чтобы по меньшей мере представлять угрозу нашей стране", - сказал директор разведуправления Пентагона Скотт Берриер.

Спецслужбы США уже начали отслеживать деятельность "Аль-Каиды" после того, как она восстановила свое присутствие в Афганистане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Аль-Каида Афганистан
NEWS
Apple представила iPhone 13: основные характеристики
Apple представила iPhone 13: основные характеристики
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке