Американська розвідка не виключає нових терактів "Аль-Каїди" в США
Американська розвідка вважає, що відповідальна за теракти 11 вересня терористична організація "Аль-Каїда" може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
Американські розвідники у своїх оцінках загроз для нацбезпеки зазначили, що вже через рік-два "Аль-Каїда" може почати організацію нових терактів на території Сполучених Штатів.
"За найбільш обережними прогнозами, "Аль-Каїді", ймовірно, знадобиться від одного до двох років для створення певного потенціалу, щоби щонайменше становити загрозу нашій країні", - сказав директор розвідуправління Пентагону Скотт Беррієр.
Спецслужби США вже почали відстежувати діяльність "Аль-Каїди" після того, як вона відновила свою присутність в Афганістані.