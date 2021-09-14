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Американська розвідка не виключає нових терактів "Аль-Каїди" в США

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США, Вівторок 14 вересня 2021 21:32
Американська розвідка не виключає нових терактів "Аль-Каїди" в США Фото: США не виключають нових терактів "Аль-Каїди" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американська розвідка вважає, що відповідальна за теракти 11 вересня терористична організація "Аль-Каїда" може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Американські розвідники у своїх оцінках загроз для нацбезпеки зазначили, що вже через рік-два "Аль-Каїда" може почати організацію нових терактів на території Сполучених Штатів.

"За найбільш обережними прогнозами, "Аль-Каїді", ймовірно, знадобиться від одного до двох років для створення певного потенціалу, щоби щонайменше становити загрозу нашій країні", - сказав директор розвідуправління Пентагону Скотт Беррієр.

Спецслужби США вже почали відстежувати діяльність "Аль-Каїди" після того, як вона відновила свою присутність в Афганістані.

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Сполучені Штати Америки Аль-Каїда Афганистан
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