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Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от Киева, - CNN

Фото: Россия отводит часть войск от Киева (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Разведка США фиксирует отвод части российских войск от столицы Украины, пытаясь сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, Россия серьезно изменила стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидая прилегающие районы вокруг украинской столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины. Американские разведчики утверждают, что Россия прикроет отступление войск воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

Также официальные лица США в комментариях в СМИ предупреждают, что РФ всегда может снова развернуться, если позволят боевые условия.

Напомним, ранее об отводе части российских войск из Киевской и Черниговской областей сообщили в Генштабе ВСУ.

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