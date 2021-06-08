Американская компания хочет напечатать космическую ракету на 3D-принтере

Американская компания Relativity Space привлекла 650 млн долларов инвестиций, которые позволят ей создать первый в мире парк космических ракет , напечатанных на 3D-принтере.

"3D-печать - это Святой Грааль, который сделает возможным это будущее", - сказал изданию гендиректор Relativity Space Тим Эллис.

По его словам, распечатать космическую ракету на 3D-принтере можно всего за 60 дней. При этом она будет многоразовой и станет важным элементом в освоении Марса.

Агентство отмечает, что легкая ракета Relativity Space сможет выводить на орбиту около 1,25 тонны грузов за 12 млн долларов, а ее тяжелый вариант до 20 тонн. Тогда как Falcon 9 компании SpaceX с полезной нагрузкой около 22,7 тонны обходится в 62 млн долларов.