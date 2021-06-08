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Американська компанія хоче надрукувати космічну ракету на 3D-принтері

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американська компанія Relativity Space залучила 650 млн доларів інвестицій, які дозволять їй створити перший у світі парк космічних ракет, надрукованих на 3D-принтері.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"3D-друк - це Святий Грааль, який зробить можливим це майбутнє", - сказав виданню гендиректор Relativity Space тім Елліс.

За його словами, роздрукувати космічну ракету на 3D-принтері можна всього за 60 днів. При цьому вона буде багаторазовою і стане важливим елементом в освоєнні Марса.

Агентство зазначає, що легка ракета Relativity Space зможе виводити на орбіту близько 1,25 тонни вантажів за 12 млн доларів, а її важкий варіант до 20 тонн. Тоді як Falcon 9 компанії SpaceX з корисним навантаженням близько 22,7 тонни обходиться в 62 млн доларів.

Нагадаємо, 6 червня компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Зазначимо, 3 червня компанія SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію вантажний корабель Dragon з корисним навантаженням.

Як писало РБК-Україна, стикування корабля Dragon з МКС відбулася вдень 5 червня.

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