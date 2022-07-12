Американская ATN и доноры поставили рекордное количество тепловизоров ВСУ за криптовалюту

Также эта информация подтверждается "Фундацией Течия" - сообщества IT-специалистов, которые с начала войны объявили сбор средств для нужд ВСУ в криптовалюте.

"Впервые в истории криптовалют и рынка товаров военного назначения подобное соглашение состоялось с оплатой криптовалютой непосредственно на производителя. В данном случае, поскольку американский производитель, а в Америке крипта полноценно легализована, стало возможным оплатить поставки непосредственно в крипте полностью в рамках законодательства Украины и США", - рассказал волонтер и эксперт по оборонным поставкам Константин Тимонькин.

По его словам, уникальность контракта в том, что снабжение оплачивается пожертвованиями it-предпринимателей, сделанными в криптовалюте, а также за счет благотворительного взноса самой компании ATN и частных доноров. Распределение средств между участниками соглашения не разглашается.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что эта рекордная поставка крайне необходимого высокотехнологичного оборудования, для которой не были задействованы средства украинских или американских налогоплательщиков. Все было оплачено предпринимателями-донаторами и поставщиком производителя", - добавил Тимонькин.

Получателем помощи в виде высокоточного оружия является Генштаб ВСУ, ССО и ГУР. В компании сообщили, что поставка завершена и объем поставки тепловизоров и другого оптического оборудования компании ATN превышает все предыдущие поставки аналогичного оборудования от всех поставщиков вместе с начала войны в 2014 году.

Компания АТН через европейских партнеров поставила тепловизоров на 3.5 миллиона долларов для криптофонда Aid For Ukraine Министерства цифровой трансформации.

В Министерстве цифровой трансформации также подтвердили факт поставки. В рамках панельной дискуссии "Crypto at War: Behind Ukraine's Historic Crypto Fundraiser" на Международной конференции криптовалют состоявшейся в Сан-Франциско 12 июня первый заместитель министра Александр Борняков напомнил криптосообществу, что Украина борется не только за собственную свободу, но и за мир всем мире.

По словам Тимонькина, на данный момент суммарно удалось вооружить более 15 тыс. военных.