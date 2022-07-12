Американська ATN і донори поставили рекордну кількість тепловізорів ЗСУ за криптовалюту

Також ця інформація підтверджується "Фундацією Nечія" - спільноти IT-фахівців, які з початку війни оголосили збір коштів для потреб ЗСУ в криптовалюті.

"Вперше в історії криптовалют і ринку товарів військового призначення подібна угода відбулася з оплатою криптовалютою безпосередньо на виробника. В цьому випадку, оскільки американський виробник, а в Америці крипта повноцінно легалізована, стало можливим оплатити поставки безпосередньо в крипті повністю в рамках законодавства України і США", - розповів волонтер і експерт з оборонних постачань Костянтин Тимонькін.

За його словами, унікальність контракту в тому, що постачання оплачується пожертвами IT-підприємців, зробленими в криптовалюта, а також шляхом благодійного внеску самої компанії ATN і приватних донорів. Розподіл коштів між учасниками угоди не розголошується.

"Я хотів би особливо підкреслити, що ця рекордна поставка вкрай необхідного високотехнологічного обладнання, для якої не були задіяні кошти українських або американських платників податків. Все було оплачено підприємцями-донаторами і постачальником виробника", - додав Тимонькін.

Одержувачем допомоги у вигляді високоточної зброї є Генштаб ЗСУ, ССО і ГУР. У компанії повідомили, що поставка завершена і обсяг поставки тепловізорів та іншого оптичного обладнання компанії ATN перевищує всі попередні поставки аналогічного обладнання від всіх постачальників разом з початку війни у 2014 році.

Компанія ATN через європейських партнерів поставила тепловізорів на 3.5 мільйона доларів для криптофонду Aid For Ukraine Міністерства цифрової трансформації.

У Міністерстві цифрової трансформації також підтвердили факт поставки. В рамках панельної дискусії "Crypto at War: Behind Ukraine's Historic Crypto Fundraiser" на міжнародній конференції криптовалюта відбулася в Сан-Франциско 12 червня перший заступник Міністра Олександр Борняков нагадав криптоспільноті, що Україна бореться не тільки за власну свободу, а й за мир всьому світі.

За словами Тимонькіна, зараз сумарно вдалося озброїти понад 15 тис.військових.