Американська DFC інвестує в українську економіку. Який сектор в пріоритеті?
Американська урядова установа - Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та приватні компанії зацікавлені в інвестиціях у приватний видобуток нафти і газу в Україні і вже укладені перші угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спеціального посланця з питань енергетичної інтеграції міністерства енергетики США Джошуа Волц, які він сказав під час зустрічі із журналістами.
"DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США – ред.) бере участь у партнерстві з придбання частки в капіталі компанії, яка займається видобутком нафти і газу. Вони підписали угоду про фінансування буріння чотирьох свердловин", - сказав він.
Спікер не уточнив назви компанії, в яку були вкладені кошти.
Він додав, що сектор видобутку нафти і газу є дуже привабливим для американських компаній.
"Ми вже залучені в деякі можливості для інвестицій", - сказав старший посланець з питань енергетичної інтеграції Міністерства енергетики США та додав, що його країна вже приймає участь у процесі постачання обладнання для відновлення української енергосистеми, зокрема постачанні трансформаторів.
"Ми працюємо з партнерами, щоб знайти це обладнання і передати його Україні, щоб було світло і продовжувало постачатися тепло", - додав Джошуа Волц.
Нагадаймо, DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США) є співзасновником Американо-Українського інвестиційного фонду відбудови. У жовтні 2025 року прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що фонд вже розпочав роботу, формується пул проектів у сферах видобутку критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.
Міністр економіки Олексій Соболєв повідомляв, що фонд отримає капітал у розмірі 200 млн доларів до кінця 2026 року. Процес наповнення фонду коштами буде розтягнений у часі.