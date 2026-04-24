Американська DFC інвестує в українську економіку. Який сектор в пріоритеті?

Американська урядова установа - Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та приватні компанії зацікавлені в інвестиціях у приватний видобуток нафти і газу в Україні і вже укладені перші угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спеціального посланця з питань енергетичної інтеграції міністерства енергетики США Джошуа Волц, які він сказав під час зустрічі із журналістами.

"DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США – ред.) бере участь у партнерстві з придбання частки в капіталі компанії, яка займається видобутком нафти і газу. Вони підписали угоду про фінансування буріння чотирьох свердловин", - сказав він.

Спікер не уточнив назви компанії, в яку були вкладені кошти.

Він додав, що сектор видобутку нафти і газу є дуже привабливим для американських компаній.

"Ми вже залучені в деякі можливості для інвестицій", - сказав старший посланець з питань енергетичної інтеграції Міністерства енергетики США та додав, що його країна вже приймає участь у процесі постачання обладнання для відновлення української енергосистеми, зокрема постачанні трансформаторів.

"Ми працюємо з партнерами, щоб знайти це обладнання і передати його Україні, щоб було світло і продовжувало постачатися тепло", - додав Джошуа Волц.