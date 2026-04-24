ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Американська DFC інвестує в українську економіку. Який сектор в пріоритеті?

18:28 24.04.2026 Пт
2 хв
Чи є вже укладені угоди?
aimg Дмитро Сидоров
Американська DFC інвестує в українську економіку. Який сектор в пріоритеті? Фото: США здійснюють інвестиції в реальний сектор України (Getty Images)

Американська урядова установа - Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та приватні компанії зацікавлені в інвестиціях у приватний видобуток нафти і газу в Україні і вже укладені перші угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спеціального посланця з питань енергетичної інтеграції міністерства енергетики США Джошуа Волц, які він сказав під час зустрічі із журналістами.

"DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США – ред.) бере участь у партнерстві з придбання частки в капіталі компанії, яка займається видобутком нафти і газу. Вони підписали угоду про фінансування буріння чотирьох свердловин", - сказав він.

Спікер не уточнив назви компанії, в яку були вкладені кошти.

Він додав, що сектор видобутку нафти і газу є дуже привабливим для американських компаній.

"Ми вже залучені в деякі можливості для інвестицій", - сказав старший посланець з питань енергетичної інтеграції Міністерства енергетики США та додав, що його країна вже приймає участь у процесі постачання обладнання для відновлення української енергосистеми, зокрема постачанні трансформаторів.

"Ми працюємо з партнерами, щоб знайти це обладнання і передати його Україні, щоб було світло і продовжувало постачатися тепло", - додав Джошуа Волц.

Нагадаймо, DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США) є співзасновником Американо-Українського інвестиційного фонду відбудови. У жовтні 2025 року прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що фонд вже розпочав роботу, формується пул проектів у сферах видобутку критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

Міністр економіки Олексій Соболєв повідомляв, що фонд отримає капітал у розмірі 200 млн доларів до кінця 2026 року. Процес наповнення фонду коштами буде розтягнений у часі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським