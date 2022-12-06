Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку

Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу постраждалим від війни жителям Київської та Харківської областей. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Внутрішні переселенці або люди, які перемістилися понад 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 гривень на особу ( за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення воєнних дій.

Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів.

За даними прес-служби, звернутися по фінансову допомогу можуть люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок військових дій, а також вразливі родини ВПО із цих областей. Крім того, допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.

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