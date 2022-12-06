Американская благотворительная организация HIAS выплатит по 6600 гривен: кто может подать заявку

По данным пресс-службы, обратиться за финансовой помощью могут люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий, а также уязвимые семьи ВПЛ из этих областей. Кроме того, помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей.

Кто имеет право подать заявку:

Семья ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней.

Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.

Внутренние переселенцы или люди, переместившиеся более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 гривен на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости: