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Американская благотворительная организация HIAS выплатит по 6600 гривен: кто может подать заявку

Фото: украинцы могут получить по 6600 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Американская благотворительная организация HIAS выплатит пособие пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, обратиться за финансовой помощью могут люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий, а также уязвимые семьи ВПЛ из этих областей. Кроме того, помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей.

Кто имеет право подать заявку:

Семья ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней.

Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.

Внутренние переселенцы или люди, переместившиеся более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 гривен на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • имеют двоих или более детей,
  • есть лица с инвалидностью.
  • домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной).
  • есть беременные женщины и женщины с детьми младше 2 лет.
  • имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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Министерство социальной политики