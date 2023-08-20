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Американка Гауфф тріумфувала на турнірі в Цинциннаті

Фото: Корі Гауфф набрала форму перед US Open (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорців

Молода американська тенісистка Корі Гауфф виграла другий титул у рамках підготовки до Відкритого чемпіонату США 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Western & Southern Open, фінал, жінки

Гауфф – Мухова – 2:0 (6:3, 6:4)

 

19-річна уродженка Флориди непогано розпочала проти чешки Мухової, повівши з брейком 2:0. Суперниця, однак, не знітилася і швидко відповіла взаємністю. Та далі американка знову перехопила ініціативу, оформила ще два брейки на подачах опонентки та закрила сет "своїм" геймом "під нуль".

Друга партія натомість стала конкурентнішою. Спершу Гауфф і Мухова зосередилися на власних подачах. Далі ж господарка кортів видала серію з чотирьох набраних пунктів поспіль і наблизилася до подач на завершення поєдинку (5:2).

Утім, чеська тенісистка спочатку відіграла три матч-пойнти на подачі Гауфф і оформила брейк. Далі Мухова впевнено набрала очко на власній та скоротила відставання до мінімуму. Та ще однієї помилки американка не припустилася. "Під нуль" вона завершила гейм, сет і матч.

Для Гауфф титул Cincinnati Open став другим цього літа. На початку серпня американська тенісистка тріумфувала у Вашингтоні. На шляху до фіналу в Огайо вона пройшла єгиптянку Шериф, чешку Носкову, італійку Паоліні та польку Свьонтек.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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