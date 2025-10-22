Американець створив камеру, яка знімає світло зі швидкістю 2 мільярди кадрів на секунду

Камера, яка фіксує світло з неймовірною швидкістю

За словами Хайдета, камера складається з дзеркала на карданному підвісі, двох трубок, простої лінзи, світлового датчика і програмного коду на Python, який пов'язує всі компоненти.

Спрямована на лазерну указку, камера здатна фіксувати промінь світла з частотою два мільярди кадрів на секунду, демонструючи його плавний рух між дзеркалами з різною швидкістю залежно від положення камери щодо лазера.

"Світло переміщується приблизно на 15 сантиметрів за кожен кадр відео. Цей промінь рухається з граничною швидкістю у Всесвіті. У будь-якій системі відліку світло ніколи не рухається швидше або повільніше за цю швидкість", - пояснює Хайдет.

Скріншот

Хоча теоретично можливо створити більш традиційну камеру, що знімає з частотою два мільярди кадрів на секунду, Хайдєт зазначає, що зробити це зі звичайним гаражним набором інструментів неможливо. Його рішення полягає в тому, щоб фіксувати по одному пікселю за раз, а потім об'єднувати ці кадри у відтворюване відео.

"Якщо синхронізувати всі ці ролики і зробити дуже багато відео по одному пікселю, ми можемо з'єднати їх разом і відтворити одночасно, отримавши ефект справжнього відео", - додає вчений.