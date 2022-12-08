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Американець, якого випустили із російського полону в Донецьку, розповів про своє звільнення

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Четвер 08 грудня 2022 18:48
Американець, якого випустили із російського полону в Донецьку, розповів про своє звільнення Фото: звільнений із полону РФ американець не міг покинути Донецьк (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

35-річний громадянин США Суеді Мурекезі, який був затриманий російськими окупанти в Херсоні в червні й відпущений на свободу, через відсутність документів не міг виїхати на вільну територію з Донецька. Зараз американець знаходиться в безпечному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відеозвернення Мурекезі.

За його словами, зараз він знаходиться "у безпечному місці разом із друзями".

Він також подякував народним депутатам Олександру Трухіну та Олександру Ковальову за допомогу у звільненні.

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