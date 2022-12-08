Американець, якого випустили із російського полону в Донецьку, розповів про своє звільнення

За його словами, зараз він знаходиться "у безпечному місці разом із друзями".

Він також подякував народним депутатам Олександру Трухіну та Олександру Ковальову за допомогу у звільненні.

Мурекезі було затримано 10 червня у Херсоні, де він проживав понад три роки. Він провів велику частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, які воювали на боці України. Американець та його друзі стверджують, що він не брав участі у бойових діях в Україні.

Судячи з відео, зараз йому допомагають виїхати на вільну територію. За інформацією джерел, днями Мурекезі має виїхати до однієї з європейських країн.

Представник Державного департаменту США заявив, що відомству "відомо про повідомлення" про затримання Мурекезі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 60 українських військових.