Американец, выпущенный из российского плена в Донецке, рассказал о своем освобождении
Фото: освобожденный из плена РФ американец не мог покинуть Донецк (Getty Images)
35-летний гражданин США Суэди Мурекези, задержанный российскими оккупантами в Херсоне в июне и отпущенный на свободу, из-за отсутствия документов не мог выехать на свободную территорию из Донецка. В настоящее время американец находится в безопасном месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видеообращение Мурекези.
По его словам, сейчас он находится "в безопасном месте вместе с друзьями".
Он также поблагодарил народных депутатов Александра Трухина и Александра Ковалева за помощь в освобождении.
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