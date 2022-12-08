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Американец, выпущенный из российского плена в Донецке, рассказал о своем освобождении

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Четверг 08 декабря 2022 18:48
Американец, выпущенный из российского плена в Донецке, рассказал о своем освобождении Фото: освобожденный из плена РФ американец не мог покинуть Донецк (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

35-летний гражданин США Суэди Мурекези, задержанный российскими оккупантами в Херсоне в июне и отпущенный на свободу, из-за отсутствия документов не мог выехать на свободную территорию из Донецка. В настоящее время американец находится в безопасном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видеообращение Мурекези.

По его словам, сейчас он находится "в безопасном месте вместе с друзьями".

Он также поблагодарил народных депутатов Александра Трухина и Александра Ковалева за помощь в освобождении.

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