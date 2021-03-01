"Америка на последнем месте": Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена

Трамп добавил, что "все знали", что администрация Байдена будет "плохой", однако "никто не ожидал, что настолько".

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории США, это правда", - заявил бывший президент.

Он добавил, что у Байдена "против рабочих мест, против границ, против энергетики и против науки".

"Всего за один короткий месяц мы ушли от "Америка на первом месте" к "Америка на последнем месте", - добавил Трамп.