RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Америка на останньому місці": Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена

Автор: Инна Собора

Президент Джо Байден став найгіршим очільником США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був "катастрофічним".

Про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.

Трамп додав, що "всі знали", що адміністрація Байдена буде "поганою", однак "ніхто не очікував, що настільки".

"У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", - заявив колишній президент.

Він додав, що у Байдена "проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки".

"Всього за один короткий місяць ми пішли від "Америка на першому місці" до "Америка на останньому місці", - додав Трамп.

Раніше Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
Читайте також
Я не буду створювати нову партію, - Трамп
Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє
Прогноз погоди