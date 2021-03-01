"Америка на останньому місці": Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена

Трамп додав, що "всі знали", що адміністрація Байдена буде "поганою", однак "ніхто не очікував, що настільки".

"У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", - заявив колишній президент.

Він додав, що у Байдена "проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки".

"Всього за один короткий місяць ми пішли від "Америка на першому місці" до "Америка на останньому місці", - додав Трамп.