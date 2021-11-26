"Амбиций нет". Зеленский назвал одно исключение из правила не говорить об Украине без Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить об Украине без Украины возможно только в одном случае. В частности, во время обсуждения США и России вопроса об обмене украинскими пленными.

По его мнению, сначала необходимо освободить людей, которые находятся в российском плену, а потом говорить о других изменениях правосудия.

"Их не нужно соединять с выходом Украины из "Минска". Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Тем не менее то, что есть. Я считаю, что мы должны в любом случае разговаривать с Россией как минимум по поводу освобождения и обмена пленных", - заявил Зеленский.

Он надеется, что вопрос обмена пленными будет обсуждаться президентами США и России.

"Я верю в президента США Джо Байдена, я бы очень хотел верить, что этот вопрос будет поднят. У меня нет таких амбиций, что об Украине без Украины нельзя говорить. Я считаю, что вопросы обмена пленников пусть поднимают и говорят. Мы отдадим всех - отдайте нам всех. Амбиций нет. Я могу присутствовать, вот этот вопрос, пожалуйста, поднимайте", - добавил президент.