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"Амбіцій немає". Зеленський назвав одне виключення з правила не говорити про Україну без України

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П'ятниця 26 листопада 2021 17:26
"Амбіцій немає". Зеленський назвав одне виключення з правила не говорити про Україну без України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про Україну без України можливо тільки в одному випадку. Зокрема, під час обговорення США і Росії питання про обмін українськими полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

На його думку, спочатку необхідно звільнити людей, які перебувають у російському полоні, а потім говорити про інші зміни правосуддя.

"Їх не потрібно з'єднувати з виходом України з "Мінська". Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте те, що є. Я вважаю, що ми повинні в будь-якому випадку розмовляти з Росією як мінімум з приводу звільнення та обміну полонених", - заявив Зеленський.

Він сподівається, що питання обміну полоненими буде обговорюватися президентами США і Росії.

"Я вірю в президента США Джо Байдена, я б дуже хотів вірити, що це питання буде піднято. У мене немає таких амбіцій, що про Україну без України не можна говорити. Я вважаю, що питання обміну бранців нехай підіймають і говорять. Ми віддамо всіх -в іддайте нам всіх. Амбіцій немає. Я можу бути присутнім, ось це питання, будь ласка, підіймайте", - додав президент.

Нагадаємо, у вересні Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна передала російській стороні верифіковані списки для обміну полоненими.

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