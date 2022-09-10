Амбициозная цель. Украина хочет за два года стать членом ЕС, - Шмыгаль

По словам премьера, украинские власти планируют уже до конца 2022 года выполнить семь требований Европейской комиссии для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Мы уже выполнили более 65% требований Соглашения об ассоциации, имеем амбицию выполнить все условия до конца этого года. Мы имеем амбицию войти в переговорную процедуру и будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы имеем амбицию за два года максимум пройти этот путь, быть полноценной европейской страной в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Какими были требования ЕС

Вместе со статусом кандидата в члены ЕС Украина получила перечень условий, которые необходимо выполнить для дальнейшего продвижения на пути евроинтеграции.

Среди требований, в частности, были усиление борьбы с коррупцией и назначения новых руководителей НАБУ и САП, продолжение реформ судебной системы и Конституционного суда, имплементация антиолигархического закона, изменение законодательства о медиаресурсах и национальных меньшинствах.